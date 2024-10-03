Суд ввел процедуру наблюдения в отношении дистрибьютора ювелирных изделий Pandora в РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Сбербанка о признании АО "Панклуб" банкротом, ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Задолженность "Панклуб" перед Сбербанком на 4,5 млрд рублей включена в третью очередь реестра требований кредиторов.

Компания и банк заключили кредитный договор в апреле 2014 года, в марте 2017 года подписали генеральное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии.

Должником обязательства надлежащим образом не исполнены, отмечается в материалах дела.

"Расчет задолженности судом проверен и признан обоснованным, лицами, участвующими в деле, не оспорен", - говорится в документе.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 10 февраля 2025 года.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что должник является аффилированным по отношению к конкурсному кредитору лицом (владельцем 100-процентного пакета акций должника является ООО "Сбербанк Инвестиции")", - говорится в материалах. Право "дочки" Сбербанка на 100% акций "Панклуб" утверждены судом в сентябре 2024 года в рамках иска "Сбербанк инвестиций" к Panclub Enterprises Limited.

Компания "Панклуб", учрежденная в 2009 году, является эксклюзивным дистрибьютором ювелирных изделий Pandora в России и странах СНГ. Ранее "Панклуб" принадлежал экс-владельцу группы компаний "Связной" Максиму Ноготкову. Долю в "Панклубе" структура Сбербанка получила в 2015 году. Банк не раз заявлял о планах продать этот актив.

Сбербанк ранее подал несколько исков в Арбитражный суд Москвы, третьим лицом по которым выступает "Панклуб". Один из исков подан к АО "Группа компаний "Связной" на 4,463 млрд рублей (он удовлетворен полностью), два других – к Panclub Enterprises Limited о взыскании задолженности в размере 4,513 млрд рублей по кредитным линиям (один оставлен без рассмотрения, другой оставлен без движения до 14 ноября 2024 года).