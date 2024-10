OpenAI провела инвестраунд на $6,6 млрд, получив оценку в $157 млрд

Фото: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, привлекла $6,6 млрд в рамках очередного инвестраунда, получив оценку в $157 млрд.

"Новое финансирование позволит нам укрепить лидерство в передовых исследованиях в области искусственного интеллекта, увеличить вычислительные мощности и продолжить создавать инструменты, помогающие людям решать сложные задачи", - говорится в сообщении OpenAI.

В начале этого года ИИ-компания оценивалась в $86 млрд. Оценка в $157 млрд ставит ее на один уровень с такими публичными компаниями, как Goldman Sachs Group Inc., Uber Technologies Inc. и AT&T Inc..

OpenAI не называет участников прошедшего инвестраунда. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, OpenAI получила $1,25 млрд от венчурной фирмы Thrive Capital и менее $1 млрд от Microsoft Corp.

Thrive Capital и Microsoft подтвердили участие в инвестраунде в ответ на запрос Barron's.

Среди других инвесторов источники WSJ называют японскую SoftBank Group ($500 млн), Nvidia Corp. (около $100 млн), а также Tiger Global Management ($350 млн), Ark Investment Management и Altimeter Capital (по $250 млн).

По данным WSJ, компании, принявшие участие в инвестраунде, имеют право вывести свои деньги из OpenAI, если она не сможет стать прибыльной в течение двух лет.

OpenAI является самой известной компанией на быстро развивающемся рынке ИИ благодаря успеху ChatGPT, количество еженедельно активных пользователей которого оценивается в 250 млн, а число платных подписчиков - в 11 млн.

Тем не менее, компания далека от выхода на прибыльный уровень, что делает привлечение стороннего капитала крайне важным. По данным источников, OpenAI может зафиксировать убыток в $5 млрд в текущем году при выручке в $3,7 млрд. Компания прогнозирует, что в 2025 году ее выручка увеличится до $11,6 млрд.

Разработка новых ИИ-моделей и поддержание их работы является очень дорогой. Кроме того, конкуренция за ИИ-специалистов требует высоких расходов на оплату труда.