Самую большую карту России из пластиковых крышек соберут на экологическом форуме

Красными крышками на ней отметят 14 регионов, отстающих в переработке мусора

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экологи соберут самую большую в России карту страны из пластиковых крышечек, сообщили журналистам в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"В первый день Российского экологического форума, который пройдет с 7 по 9 октября, волонтеры и активисты планируют установить рекорд России и собрать самую большую карту России из пластиковых крышечек. На ней отметят регионы, отстающие в создании предприятий по переработке", - говорится в сообщении РЭО.

В нем отмечается, что список "отстающих" регионов подготовил РЭО, в него вошли Забайкальский край, Еврейская автономная область, Севастополь, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Омская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская и Воронежская области.

"Цель активистов - привлечь внимание к проблемам экологии и стимулировать отстающие регионы скорее создавать мощности по утилизации", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Площадь карты России из пластиковых крышечек займет примерно 10 квадратных метров - это более тысячи крышечек, собранных за один день. А ежегодно россияне выбрасывают такое количество крышечек, что ими можно было бы покрыть все города миллионники", - заметил сопредседатель Движения "Экосистема" Андрей Руднев, его слова приводятся в сообщении.

По данным РЭО, в России ежегодно образуется около 3,3 млн тонн пластиковых отходов. Из них на переработку попадает всего 17%.

"Крышечки из-за маленьких размеров практически не отсортировываются. Единственный способ собрать их для переработки - реализовывать различные проекты. Так, у многих на слуху проект "Добрые крышечки", который благодаря вырученным деньгам помогает детям с ограниченными возможностями здоровья", - посетовали в операторе.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев, слова которого цитирует пресс-служба оператора, сообщил, что первый день экологического форума будет "передан молодежи".

"Будет много интерактивных сессий, ток-шоу - это всегда очень активный и вовлеченный день, потому что именно такая наша молодежь. Однако в этом году волонтерам захотелось сделать что-то большее, привлечь внимание к проблемам экологии и стимулировать отстающие регионы скорее создавать мощности по утилизации", - сказал Буцаев.

Он напомнил, что в апреле этого года в Егорьевске Московской области состоялось официальное открытие крупнейшего в России завода по переработке пластика "ЭкоЛайн-Вторпласт" и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы "ЭкоПласт" Группы "ЭкоЛайн" мощностью 60 тысяч тонн в год.

"В других регионах тоже активно развивается инфраструктура по переработке отходов - и пластиковых, и каких-либо других. Однако есть 14 регионов, которые совсем не исполняют дорожную карту по строительству предприятий обращения с ТКО. Очень символично и значимо, на мой взгляд, что молодые волонтеры "пристыдят" их красными крышечками", - заметил глава РЭО.

Российский экологический форум (РЭФ) пройдет 7-9 октября в Московской области. Регистрация и участие в форуме бесплатные, заявки принимаются на официальном сайте.