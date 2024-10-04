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Курский губернатор сообщил о начале разминирования приграничной территории

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Курской области инженерные войска Вооруженных сил начали разминирование территории, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов после встречи с начальником инженерных войск Юрием Ставицким.

"Инженерные войска уже приступили к разминированию территорий Курской области, что позволит ускорить восстановление инфраструктуры и обеспечить защиту населения", - написал Смирнов в Telegram.

Они со Ставицким также обсудили возможность создания в регионе Центра разминирования, который будет заниматься как оперативными задачами, так и подготовкой специалистов в этой области, в частности обучением добровольцев отряда "БАРС-Курск" тактике разминирования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
БАРС-Курск Алексей Смирнов Курская область Юрий Ставицкий
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