В ГД внесен проект о ратификации соглашения с Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения между правительством России и правительством Демократической республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве.

Законопроект № 732019-8, внесенный правительством РФ, размещен в пятницу в базе законодательной деятельности Думы.

Соглашение между правительством РФ и правительством Демократической республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля 2024 года.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного сотрудничества в военной области, говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что соглашение обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения от государственной юрисдикции Сан-Томе и Принсипи.