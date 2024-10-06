Один человек погиб, одиннадцать пострадали в ДТП в Волгоградской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с участием грузопассажирской "Газели" в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в региональном главке МВД в субботу.

"По предварительной информации, около 18:30 час. на 705 км автодороги Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло столкновение грузопассажирской автомашины "Газель" и легкового автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Мерседес" погиб, 11 пассажиров "Газели" обратились за медицинской помощью, добавили в ведомстве.