Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Выбежавший на дорогу лось спровоцировал аварию с двумя легковыми автомобилями в Омской области, в результате которой погибли четыре человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в субботу.

Сообщение о ДТП в Муромцевском районе поступило в 19:20 по местному времени (16:20 по Москве).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по автодороге Омск-Муромцево, на 129 км трассы допустил наезд на лося, неожиданно вышедшего на проезжую часть, после чего выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Yaris", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир Toyota, а также водитель и два пассажира "Лады". Еще четыре человека: женщина-водитель Toyota и находившийся в машине шестилетний ребенок, а также двое пассажиров "Лады" госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого областное надзорное ведомство взяло на свой контроль.

Также сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов.