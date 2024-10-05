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Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Выбежавший на дорогу лось спровоцировал аварию с двумя легковыми автомобилями в Омской области, в результате которой погибли четыре человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в субботу.

Сообщение о ДТП в Муромцевском районе поступило в 19:20 по местному времени (16:20 по Москве).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по автодороге Омск-Муромцево, на 129 км трассы допустил наезд на лося, неожиданно вышедшего на проезжую часть, после чего выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Yaris", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пассажир Toyota, а также водитель и два пассажира "Лады". Еще четыре человека: женщина-водитель Toyota и находившийся в машине шестилетний ребенок, а также двое пассажиров "Лады" госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого областное надзорное ведомство взяло на свой контроль.

Также сообщается, что на место происшествия выехал прокурор Нижнеомского района Денис Семенов.

Омск Омская область Муромцевский район Нижнеомский район
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