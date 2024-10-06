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Группировка "Запад" сообщила о захвате 35 опорных пунктов ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение и захватили 35 опорных пунктов вооруженных сил Украины, сообщил представитель группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 35 опорных пунктов противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений вооруженных сил Украины в районах Колесниковки, Першетравневого, Изюмского, Красного Лимана", - сказал Бигма.

По его словам, российские военные отразили четыре контратаки подразделений 1-й бригады президента Украины и 4-й танковой бригады ВСУ в районе Макеевки. Украинская армия потеряла здесь 30 военных.

Ракетные войска "Западной" группировки нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделений 115-й бригады территориальной обороны Украины в районе Сеньково. В результате этого удара потери ВСУ составили 20 военнослужащих, сообщил Бигма.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили три украинские гаубицы и 12 минометных расчетов.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено десять пунктов управления БПЛА и 14 дронов ВСУ, сказал Бигма.

Запад Изюм Макеевка Украина Бигма Сеньково
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