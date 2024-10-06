Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, ливень в Москве и новый лидер РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. Он признан состоявшимся, явка, по предварительным данным, составила 63,87%. Предварительные итоги огласят 7 октября. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если граждане поддержат идею строительства, то работы должен выполнять международный консорциум компаний, имеющих самые передовые технологии.

- ЦАХАЛ начала новую наземную операцию в Джебалии на севере сектора Газа. Также стало известно, что Армия обороны Израиля в преддверии годовщины нападения ХАМАС готовится к возможным атакам с территории сектора Газа и укрепляет позиции войск на границе.

- Сформировавшийся над Мексиканским заливом шторм "Милтон" угрожает штату Флорида. В ближайшее время он может усилиться до урагана. Штат ранее пострадал от урагана "Хелена".

- До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти до 09:00 7 октября.

- "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и вышел на первое место в РПЛ, обойдя "Зенит".