Предварительные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане огласят 7 октября

Фото: Ертай Сарбасов/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Предварительные результаты голосования на референдуме по строительству АЭС в Казахстане будут озвучены в понедельник, 7 октября, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ерман Мухтар.

Зампред ЦИК Константин Петров пояснил, что время подсчета голосов на участках референдума, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета голосов.

Согласно предварительным итогам, явка на референдуме в Казахстане составила 63,87%.

Ранее ЦИК объявил референдум состоявшимся, поскольку проголосовали более половины граждан Казахстана. Граждане страны отвечали на один-единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".