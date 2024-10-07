Гражданка Украины получила 8 лет колонии по делу о подготовке теракта в Мариуполе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданку Украины Ирину Нaвaльную виновной в попытке совершить теракт e здания Приморской районной администрации в Мариуполе в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.

"Нaвaльная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Подсудимой вменяли ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (попытка теракта) и пп."а, в" ч.3 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Суд установил, что 20-21 сентября 2022 года Нaвaльная, находясь в Мариуполе, связалась с неизвестным лицом через мессенджер и согласилась совершить теракт. Затем она получила информацию о расположении тайника со взрывчаткой и указания совершить теракт утром 27 сентября возле здания Приморской районной администрации города. В этот день она перевезла взрывное устройство к избирательному участку и спрятала его в непосредственной близости от него, а затем уехала за пультом дистанционного управления. После возвращения на место ее задержали правоохранители.