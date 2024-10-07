У СВР есть данные о причастности США и Великобритании к подрыву "Северного потока"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопровода "Северный поток", заявил в понедельник директор СВР Сергей Нарышкин.

"СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - заявил Нарышкин на заседании руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Текст его выступления опубликован на сайте СВР.

По словам Нарышкина, "в американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России". Он напомнил, что "Россия неоднократно запрашивала у европейцев данные по взрывам, но так их и не получила".

"Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Однако такая версия рассчитана на наивного обывателя", - заявил Нарышкин.