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На развитие лесного хозяйства и борьбу с пожарами за три года направят 203 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие три года на развитие лесного хозяйства страны направят более 200 млрд рублей, сообщил в комитете Госдумы по экологии глава Минприроды Александр Козлов.

"Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" - 203 миллиарда рублей на трехлетку", - сказал он.

По его словам, финансированием будут обеспечены такие направления, как лесопатологические обследования, увеличение площадей лесовосстановления, лесоустройство.

"Безусловно, деньги на борьбу с лесными пожарами. Причем с 2025 года - больше на пять миллиардов триста миллионов рублей", - отметил министр.

Он уточнил, что это позволит создать новые и укрупнить действующие лесопожарные станции в наиболее горимых субъектах - Якутии, Забайкалье и Красноярском крае.

Это также обеспечит не менее 50 тысяч летных часов авиамониторинга, и позволит трудоустроить больше пяти тысяч парашютистов-десантников, добавил министр.

По его словам, будет создан лесопожарный центр в Забайкалье, продолжится оснащение регионов техникой и оборудованием для борьбы с лесными пожарами: за три года - 695 единиц.

Александр Козлов Минприроды Забайкалье Госдума Якутия Красноярский край
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