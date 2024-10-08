В СКФО в 2024 г. совершено 6 терактов и предотвращено 23 террористических преступления

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении в 2024 году 23 террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе, раскрыты пять ячеек боевиков.

"В 2024 году в СКФО совершено шесть терактов, предотвращено 23 террористических преступления. На Северном Кавказе пресечена деятельность пяти террористических ячеек", - сообщили в комитете по итогам прошедшего во вторник заседания НАК под руководством директора ФСБ.

Также, по данным НАК, в этот период в СКФО задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности.