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Бортников заявил об осложнении ситуации с терроризмом в СКФО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что на Северном Кавказе отмечается рост распространения в информационном пространстве радикальных идей и провокаций беспорядков.

"В Северо-Кавказском регионе, где наблюдается осложнение обстановки, отмечаются факты вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в террористическую деятельность", - приводят слова Бортникова в НАК.

Директор ФСБ отметил, что "в условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков".

В РоссииВ СКФО в 2024 г. совершено 6 терактов и предотвращено 23 террористических преступленияЧитать подробнее

По его словам, для своих целей этого террористы используют в том числе популярные у молодежи интернет-сервисы и мессенджеры.

По данным НАК, из задержанных в 2024 году по подозрению в террористической деятельности свыше 200 человек больше половины - молодёжь в возрасте до 35 лет.

Была пресечена деятельность пяти законспирированных ячеек, "члены которых готовили теракты и вовлекали в противоправную деятельность местное население".

"Силами правопорядка выявляются и пресекаются факты оправдания терроризма, предоставления ресурсной поддержки бандитам, выездов за пределы Российской Федерации для участия в боевых действиях на стороне международных террористических и неонацистских организаций", - заявили в НАК.

СКФО ФСБ Александр Бортников НАК
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