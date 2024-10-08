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Приложения "Лаборатории Касперского" для Android стали недоступны в Google Play

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" сообщила, что защитные приложения компании более недоступны в магазине Google Play.

"По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов компании в Соединенных Штатах после 29 сентября 2024 года.

"Мы считаем, что Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США. Мы обсуждаем данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами", - заявили в компании.

Google Play Google Лаборатория Касперского США
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