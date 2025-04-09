Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" в 2024 году выросла на 11%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" в 2024 году нарастила глобальную выручку на 11% - до $822 млн, сообщила компания.

Рост продаж в России составил 28%.

Динамика показателей обусловлена "расширением портфолио и ростом на рынках с благоприятной конъюнктурой", отмечается в релизе.

Сегмент B2B в мире показал рост на 19%. В России продажи корпоративным клиентам увеличились на 27%.

Сегмент B2C в России и странах СНГ показал рост на 26%, в странах Ближнего Востока, Африки и Турции - на 20%, в Латинской Америке - на 6%.

Ранее компания представила бухотчет, по которому выручка АО "Лаборатория Касперского" (основная операционная компания группы в России) по итогам 2024 года составила 55,94 млрд рублей, что на 17,2% выше показателя 2023 года.