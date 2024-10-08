Федеральная палата адвокатов России получила статус базовой организации СНГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет министров иностранных дел СНГ утвердил статус Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) как базовой организации Содружества.

"Теперь наше взаимодействие будет организовано на новом уровне. В ближайшее время, уже в ноябре, мы планируем провести первые встречи. У нас общие задачи, представления о нашей профессии - мы хотим оказывать квалифицированную юридическую помощь", - заявила президент ФПА Светлана Володина.

Основными направлениями деятельности базовых организаций являются подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов государств СНГ в различных областях сотрудничества, проведение совместных научных исследований заинтересованными государствами - участниками, разработка рекомендаций по гармонизации и унификации нормативной базы, подготовка соответствующих проектов и др. Деятельность базовых организаций осуществляется во взаимодействии с органами отраслевого сотрудничества и другими органами СНГ, органами управления государств-участников и Исполнительным комитетом СНГ.