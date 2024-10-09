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Снег к концу недели будет лежать на 90% территории Дальнего Востока и на 80% территории Сибири

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров установится к концу недели на 90% территории Дальнего Востока и на 80% территории Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу недели уже 90% Дальневосточного федерального округа будет под снегом. Процентов 80 и Сибирского федерального округа, весь север и даже юг западной Сибири", - сказал Вильфанд.

Также снежный покров будет в регионах Урала. Кроме того, снег будет лежать в Архангельской области и, частично, в Коми.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Урал Архангельск Коми
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