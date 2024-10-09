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Путин заявил о возможностях для сотрудничества с Минском в авиастроительстве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия могут сотрудничать в авиастроении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем в области сельского хозяйства. Теперь в последние год-полтора занимаемся активно микроэлектроникой, открываются и возможности в сфере авиационного строительства", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он напомнил, что раньше Белоруссию называли "сборочным цехом СССР". "Благодаря вашим усилиям это преимущество в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранилось. У нас есть возможность совместно двигаться по всем направлениям", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что торгово-экономические связи у России и Белоруссии развиваются наилучшим образом и хорошими темпами. "По нашей статистике, объем товарооборота - $46,5 млрд, по белорусской статистике это чуть больше", - сообщил президент РФ.

Он сказал, что Россия занимает первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику.

Владимир Путин Белоруссия
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