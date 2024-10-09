Три самолета ушли на запасной аэродром из-за занятой ВПП в Екатеринбурге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экипаж самолета, летевшего из Астаны в Екатеринбург, сообщил о возможной неполадке, борт встречали оперативные службы аэропорта Кольцово (Екатеринбург), посадка прошла благополучно, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"При заходе на посадку рейса WZ-1098 Астана - Екатеринбург сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. (...) Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы нашего аэропорта", - говорится в сообщении.

Борт благополучно совершил посадку в 20:25 по местному времени (18:25 по Москве). Высадка пассажиров, согласно требованиям безопасности, прошла непосредственно на взлетно-посадочной полосе.

Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали самолет на стоянку. Однако пока ВПП была занята, экипажи трех бортов (из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского) приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск.

В настоящее время Кольцово работает в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Астаны в Екатеринбург выполняла авиакомпания Red Wings.