Порода обрушилась на угольном разрезе в Кузбассе, есть пострадавшие

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обрушение породы и грунта произошло на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

"Ночью 10 октября на Моховском разрезе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что по данному факту ведомство проводит проверку.

Спасатели ведут поиски работника Моховского угольного разреза в Кемеровской области, пропавшего после обрушения породы и грунта, заявили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В результате обрушения один человек пострадал, он находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Еще один работник пропал без вести, ведутся его поиски под завалами", - сказал собеседник агентства.