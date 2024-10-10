Машинист буровой установки оказался под завалом на угольном разрезе в Кузбассе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два человека оказались в зоне смещения породы на Моховском угольным разрезе АО "УК "Кузбассразрезуголь", сообщает пресс-служба компании.

"В зоне смещения оказались два работника: машинист бульдозера и машинист буровой установки. В настоящее время первый работник доставлен в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, он получил травму пальцев руки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "мобилизованы все материально-технические ресурсы для проведения горноспасательных работ с целью освобождения машиниста буровой установки", на предприятии реализуется план ликвидации аварии.

Ранее сообщалось об обрушении породы и грунта на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кемеровской области.

По данному факту СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Прокуратура региона также инициировала проверку.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что в результате обрушения один человек пострадал, ведутся поиски еще одного.