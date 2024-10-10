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В Думу внесли законопроект о штрафах до 1 млн рублей за воспрепятствование проверкам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 736449-8 об увеличении штрафов за воспрепятствование должностным лицам контролирующих органов в проведении проверок, сообщил один из авторов документа сенатор Андрей Клишас.

"Законопроектом положения статьи 19.4.1. КоАП РФ приводятся в соответствие с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, а также усиливается административная ответственность за воспрепятствование деятельности должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от них, повлекшее невозможность их проведения или завершения", - написал он.

Предлагается увеличить административный штраф за воспрепятствование проведению контрольно-надзорных мероприятий, повлекшее невозможность их проведения или завершения, для должностных лиц до размера от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до размера от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное совершение таких деяний предлагается установить административный штраф для должностных лиц - в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Воспрепятствование проведению данных мероприятий не только затрудняет реализацию полномочий контрольно-надзорных органов, но также может свидетельствовать о стремлении объекта контроля скрыть иные нарушения законодательства. В некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которых могут быть выявлены административные правонарушения, чем допустить проведение таких мероприятий", - отметил Клишас.

По его словам, такие действия влекут несвоевременное выявление нарушений, что создает риск неблагоприятных последствий. Нанесенный ущерб и затраты на его ликвидацию могут быть несопоставимо выше штрафных санкций, установленных в настоящее время за воспрепятствование проведению контрольных мероприятий, считает сенатор.

"Реализация предлагаемых изменений будет способствовать более ответственному подходу организаций и их должностных лиц к осуществлению своей деятельности и исполнению требований действующего законодательства", - отметил Клишас.

Другие авторы законопроекта - сенаторы Андрей Яцкин, Вячеслав Тимченко, Ирина Рукавишникова, депутаты Дмитрий Вяткин и Ирина Панькина.

Андрей Клишас Дмитрий Вяткин Госдума
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