Запуск первой очереди объектов инфраструктуры курорта "Новая Анапа" намечен на 2030 год

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Корпорация "Туризм.РФ" одобрил мастер-план развития туристской территории "Новая Анапа" в Краснодарском крае, запуск первой очереди объектов инфраструктуры намечен на 2030 год, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Мастер-планом предусмотрено создание на курортной территории тематического аквакомплекса и парка аттракционов, оздоровительного и бальнеологических центров, школ водных и ветровых видов спорта, конгрессно-выставочного центра, фиджитал-центра и других современных объектов инфраструктуры. Также предполагается строительство многоуровневой набережной, обустройство большого количества рекреационных зон, скверов и парков", - говорится в сообщении.

Кроме того, план включает решение вопросов обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, таких как реконструкция и расширение плоскостных сооружений аэропорта "Витязево", подъездных и внутренних автомобильных дорог к курорту, сетей электро-, газо-, водоснабжения и отведения, создание спортивных, рекреационных, оздоровительных, образовательных и событийных центров.

"Проект семейного курорта "Новая Анапа" предусматривает строительство более 15 тысяч номеров категорий 3-5*. Для инвесторов сформировано 100 инвестиционных лотов: 69 лотов коллективных средств размещения, 31 лот туристической и сервисной инфраструктуры. Объекты будут вводиться поэтапно до 2034 года", - сообщил гендиректор "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Как напоминает пресс-служба Чернышенко, общий объем инвестиций в курорт оценивается в 457,9 млрд рублей, из которых, предварительно, 148,9 млрд рублей - обеспечивающая инфраструктура, 309 млрд рублей - туристская инфраструктура, реализуемая частными инвесторами.

Курорт "Новая Анапа" разместится рядом со станицей Благовещенской, в 36 км от города Анапа и в 24 км от международного аэропорта Анапы. Курорт построят на территории площадью 940 га, вдоль песчаной косы между Черным морем и живописными лиманами.