Поиск

Комитет Думы решил обсудить обязательную цифровизацию при процедурах эмиссии ценных бумаг

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который обязует компании при регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг направлять в ЦБ документы в электронной форме.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой комитета, электронный формат существенно повысит скорость взаимодействия эмитентов с Банком России. "При этом сокращаются материальные издержки как эмитентов ценных бумаг, так и Банка России, а также временные потери, связанные с пересылкой документов на бумажном носителе, упрощается использование зарегистрированных электронных документов для совершения действий, связанных с размещением ценных бумаг и осуществлением закрепленных ими прав", - отметил собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству (ст. 20 п. 2 закона "О рынке ценных бумаг"), документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг могут быть представлены в Банк России или регистрирующую организацию в электронной форме. Разработанный законопроект предлагает обязать представлять документы в Банк России в электронной форме. При этом ЦБ взаимодействует с представителями, подающими документы, через официальный сайт Банка России в интернете, включая доступ к личному кабинету. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг также предлагается обязать направлять в ЦБ в электронной форме.

Законопроект сохраняет возможность представлять документы в бумажном виде для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг регистратором, биржей, центральным депозитарием.

В случае принятия закона он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС запросила у производителей и ритейлеров информацию о ценах на рыбу

Росстат отметил подорожание хлеба в сентябре на 12,7% год к году

В сентябре бензин на АЗС замедлил подорожание до 1,01%

В сентябре бензин на АЗС замедлил подорожание до 1,01%

В ДТП автобуса "Газпром добычи Астрахань" и бетономешалки погибли три человека

В "РАТМ Холдинге" прокомментировали задержание Эдуарда Тарана

Директор нижегородской швейной фабрики арестован за взятку чиновнику Минобороны

Снег уже лежит на 70% территории России

Снег уже лежит на 70% территории России

Факельное горение на нефтетерминале в Феодосии прекратилось

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });