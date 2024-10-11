Комитет Думы решил обсудить обязательную цифровизацию при процедурах эмиссии ценных бумаг

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который обязует компании при регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг направлять в ЦБ документы в электронной форме.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой комитета, электронный формат существенно повысит скорость взаимодействия эмитентов с Банком России. "При этом сокращаются материальные издержки как эмитентов ценных бумаг, так и Банка России, а также временные потери, связанные с пересылкой документов на бумажном носителе, упрощается использование зарегистрированных электронных документов для совершения действий, связанных с размещением ценных бумаг и осуществлением закрепленных ими прав", - отметил собеседник агентства.

Согласно действующему законодательству (ст. 20 п. 2 закона "О рынке ценных бумаг"), документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг могут быть представлены в Банк России или регистрирующую организацию в электронной форме. Разработанный законопроект предлагает обязать представлять документы в Банк России в электронной форме. При этом ЦБ взаимодействует с представителями, подающими документы, через официальный сайт Банка России в интернете, включая доступ к личному кабинету. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг также предлагается обязать направлять в ЦБ в электронной форме.

Законопроект сохраняет возможность представлять документы в бумажном виде для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг регистратором, биржей, центральным депозитарием.

В случае принятия закона он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.