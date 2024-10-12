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Водитель автомобиля ранен при атаке украинских БПЛА в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ в регионе, в результате чего ранен местный житель.

"Два населенных пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, дрон нанес удар по движущемуся автомобилю на участке дороги Майский-Октябрьский в Белгородском районе, ранен водитель.

Кроме того, в поселке Горьковский Грайворонского округа дрон сбросил взрывное устройство, сгорела хозпостройка.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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