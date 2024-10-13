Путин нацеливает аграриев РФ на укрепление технологических возможностей АПК

Российские сельхозпроизводители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российское сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных, динамичных отраслей национальной экономики, стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Теперь, по его словам, для достижения поставленных перед ним ключевых задач АПК должен ориентироваться на укрепление технологических возможностей отрасли.

Глава государства выступил с видеообращением по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в воскресенье.

"В целом среди ключевых задач, стоящих перед российским АПК, - увеличение объёмов производства не менее чем на 25% к 2030 году, рост экспорта не менее чем в полтора раза, - сказал президент. - Подчеркну: это наша стратегическая цель, и, что принципиально, достигнута она должна быть за счёт укрепления технологических возможностей отрасли".

Оценивая вклад отрасли в обеспечение продовольственной безопасности, Путин заявил, что за прошедшие 10 лет производство аграрной продукции в РФ увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 млн тонн.

"Сегодня наши сельхозпроизводители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Наглядное тому подтверждение - позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок", - сказал он.

"Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения. В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено. И конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", - подчеркнул президент.

Как заявил Путин, для укрепления технологических возможностей отрасли надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии, которые позволяют сберечь и восполнить уникальное богатство пашен, сельхозугодий, экосистем, сохранить их для будущих поколений.

"С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов, тем более что с каждым годом на селе появляется всё больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой, многодетной семьи", - заявил Путин.

В связи с этим безусловным приоритетом он назвал развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

"В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу - в том числе малому - расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал Путин, выразив уверенность в том, что благодаря усилиям аграриев, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов российской экономики.