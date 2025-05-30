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Минсельхоз планирует довести экспорт зерновых к 2030 году до 75 млн тонн в год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экспорт зерновых из России к 2030 году должен составлять 75 млн тонн, зернобобовых - 5 млн тонн, сообщил на Всероссийском зерновом форуме замминистра сельского хозяйства Максим Маркович.

Эти показатели предусмотрены планами Минсельхоза, разработанными во исполнение поручения президента об увеличении экспорта продукции АПК к 2030 году в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

"С учетом тех задач, которые перед нами стоят, у нас получается, что объем производства зерновых и зернобобовых культур должен находиться на уровне 170 млн тонн", - сказал Маркович.

Оценивая экспорт текущего сезона, замминистра сообщил, что он ниже, чем сезоном ранее. "Причиной снижения стало сокращение переходящих запасов зерновых культур до уровня средних многолетних значений, которое было обусловлено рекордными объемами поставок в 2024 году", - сказал он.

По его словам, переходящие запасы предыдущих лет позволили установить квоту на вывоз зерновых в 2024 году в объеме 29 млн тонн, в то время как в текущем году она сократилась практически в три раза, до уровня 10,6 млн тонн.

"При этом дополнительным макроэкономическим фактором сдерживания внешних отгрузок стало снижение маржинальности поставок на фоне укрепления российского рубля. Есть и некоторые другие факторы", - заявил Маркович.

Тем не менее, отметил он, несмотря на текущую динамику, зерновые культуры остаются ключевой экспортной позицией аграрной отрасли. Со стороны партнеров есть запрос на выстраивание надежных и стабильных цепочек поставок зерна, укрепление долгосрочного сотрудничества в данной сфере, сказал он.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 года) может составить 53 млн тонн, в том числе около 44,5 млн тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт составил рекордные 72 млн тонн.

Минсельхоз АПК Максим Маркович
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