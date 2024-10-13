Поиск

Семь дронов сбили за вечер над Белгородской областью, есть погибший

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали еще три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщило военное ведомство, дроны были сбиты с 20:05 до 20:25 по Москве.

Ранее Минобороны РФ сообщало о четырех сбитых дронах ВСУ в период с 17:25 до 19:15 воскресенья.

В результате атаки беспилотника на село Отрадное погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Отрадное Белгородского района. Погиб мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приёмном отделении больницы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Минобороны РФ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 13 октября

В Ленобласти на съемках фильма "Василий Теркин" пострадали 23 человека

В Ленобласти на съемках фильма "Василий Теркин" пострадали 23 человека

Дело о покушении на убийство возбуждено после взрыва газа в доме в Уфе

Песков заявил, что со стороны Берлина не было предложений о переговорах Шольца с Путиным

Два человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Уфе

Перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани, погибла медработник

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

В Белгородской, Курской и Брянской областях уничтожено 13 дронов ВСУ

Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Что произошло за день: суббота, 12 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });