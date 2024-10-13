Семь дронов сбили за вечер над Белгородской областью, есть погибший

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали еще три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщило военное ведомство, дроны были сбиты с 20:05 до 20:25 по Москве.

Ранее Минобороны РФ сообщало о четырех сбитых дронах ВСУ в период с 17:25 до 19:15 воскресенья.

В результате атаки беспилотника на село Отрадное погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Отрадное Белгородского района. Погиб мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приёмном отделении больницы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.