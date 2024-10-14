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Бархатный сезон завершился на юге России

Бархатный сезон завершился на юге России
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае со вторника, бархатный сезон в южных регионах завершился, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резко понижается температура с завтрашнего дня в Краснодарском крае, в Крыму. Сегодня там еще за 20 градусов. А вот уже завтра в Крыму будет около плюс 19, в Краснодарском крае около плюс 18 - плюс 19. В континентальных районах температура завтра около плюс 20, а потом тоже понижение. Уже и в Крыму, и в Краснодарском крае температура около 15 градусов. Поэтому, конечно, бархатный сезон завершился", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в южных районах складывается ситуация, "когда температура воды будет еще 21-22 градуса, это касается и Крыма, и Краснодарского побережья, и Кавказского побережья, а температура воздуха уже будет около 15".

Крым Роман Вильфанд Краснодарский край Гидрометцентр РФ
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