Российский сторожевой корабль покинул порт Намибии после четырехдневного визита

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Неустрашимый" вышел из порта Уолфиш-Бей Намибии, сообщила пресс-служба Балтфлота в понедельник.

"Сторожевой корабль Балтийского флота завершил свой четырехдневный визит в порт Уолфиш-Бей и вместе с танкером "Академик Пашин" продолжил выполнение задач в рамках своей оперативной деятельности", - говорится в сообщении.

За время стоянки в Уолфиш-Бей экипаж корабля пополнил запасы воды, топлива и продовольствия, а также осуществил технический осмотр судна, сказали во флоте.

По информации пресс-службы, в рамках визита состоялись протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями. Личный состав отдохнул после дальнего морского перехода.