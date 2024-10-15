Принят закон о повышении отчислений от лотерей с 2025 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 года, повышение будет производиться поэтапно.

Законопроект (№671210-8) был внесен в парламент в июле.

Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Принятый закон в качестве базы использует сумму выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 год ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 году она повышается до 4,5%, в 2027 году – до 5% и с 2028 года она будет составлять 5,5%.

Если в 2023 году общий объем поступлений в федеральный бюджет составлял 3,548 млрд рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотереи, то в 2025 году, согласно пояснительным материалам, ожидаются поступления в размере 3,834 млрд руб., в 2026 году – 4,108 млрд руб., в 2027 году – 4,565 млрд рублей, в 2028 году – 5,021 млрд рублей.

"Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", - говорится в пояснительной записке.

Поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей необходимо для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей, считают авторы.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают с 2025 года ставки налога на игорный бизнес: ставка за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы повышается с 2,5 млн - 3 млн рублей до 9,5 млн - 10 млн рублей.