Поиск

Глава ФАС призвал чувствительно повысить штрафы для финорганизаций за нарушения в рекламе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество нарушений финансовыми организациями антимонопольного законодательства в сфере рекламы свидетельствует о необходимости дальнейшего увеличения штрафов до уровня, который будет стимулировать банки соблюдать требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в беседе с журналистами во вторник.

"Повышение штрафов уже было, и достаточно заметное. Но нарушения продолжаются, мы полагаем, что осознанно совершаются типовые нарушения. Наверное, нужно повышать штрафы, чтобы штраф был сдерживающим, чувствительным", - сказал он в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

В настоящее время размер штрафа за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. ФАС считает, что "этого, безусловно, недостаточно, потому что выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов перекрывает такие "расходы", говорила в недавнем интервью "Известиям" замглавы антимонопольной службы Карина Таукенова. "Лично я считаю, что штрафная вилка по таким нарушениям могла бы составлять 3-5 млн рублей. В любом случае, речь должна идти именно о миллионах рублей", - отмечала она.

Максим Шаскольский ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур Shell 11 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });