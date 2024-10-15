Глава ФАС призвал чувствительно повысить штрафы для финорганизаций за нарушения в рекламе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество нарушений финансовыми организациями антимонопольного законодательства в сфере рекламы свидетельствует о необходимости дальнейшего увеличения штрафов до уровня, который будет стимулировать банки соблюдать требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в беседе с журналистами во вторник.

"Повышение штрафов уже было, и достаточно заметное. Но нарушения продолжаются, мы полагаем, что осознанно совершаются типовые нарушения. Наверное, нужно повышать штрафы, чтобы штраф был сдерживающим, чувствительным", - сказал он в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

В настоящее время размер штрафа за нарушения закона о рекламе для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в случае нарушений в сфере кредитования от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. ФАС считает, что "этого, безусловно, недостаточно, потому что выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов перекрывает такие "расходы", говорила в недавнем интервью "Известиям" замглавы антимонопольной службы Карина Таукенова. "Лично я считаю, что штрафная вилка по таким нарушениям могла бы составлять 3-5 млн рублей. В любом случае, речь должна идти именно о миллионах рублей", - отмечала она.