Военные РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Левадное Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении.

Российские военные также сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - сказали в Минобороны РФ.