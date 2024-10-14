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Военные РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Левадное Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении.

Российские военные также сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область Левадное
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