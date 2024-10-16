В Подмосковье потушен пожар в воинской части в Щелковском районе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье в Щелковском районе загорелась крыша здания на территории воинской части, пожар потушили, сообщило Минобороны. Предварительной причиной возгорания названа неисправность проводки.

"Сегодня около 12:40 произошло возгорание участка кровли крыши здания в воинской части на территории Щелковского района Московской области. В 13:10 силами штатного пожарного расчета воинской части возгорание ликвидировано", - сказано в пресс-релизе.

"Пострадавших нет. Предварительно причиной стала неисправность электропроводки", - сказали в ведомстве.