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Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза
Фото: Jasmine Leung / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Японию с января по сентябрь посетили 63,9 тыс. российских туристов, это в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее, следует из статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO).

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"Из России в Японию за девять месяцев 2024 года въехали 63,9 тыс. человек. Показатель российского потока в Японию в сентябре составил 10,2 тыс. С января по сентябрь 2023 года Японию посетило 27,1 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

Общее число иностранных туристов в стране за девять месяцев достигло 26,88 млн человек, что на 10% превысило допандемийный уровень (24,4 млн). Лидируют по числу поездок граждане Южной Кореи (6,46 млн), Китая (5,2 млн) и Тайваня (4,58 млн).

Япония РФ
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