Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре вырос на 4,8%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре 2024 года вырос на 4,8% к аналогичному месяцу 2023 года, до 10,7 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные.

Процент занятости кресел стал выше на 0,9 процентных пункта, поднявшись до 90%.

В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7) и "Уральские авиалинии". Суммарно они перевезли 7,5 млн человек: рост составил 6,8% относительно сентября прошлого года.