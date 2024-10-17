Дегтярев заявил, что готов добиваться возвращения российских спортсменов в олимпийское движение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в случае назначения на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) будет держать курс на восстановление прав российских спортсменов и их возвращение в международное олимпийское движение.

"Возвращение в олимпийское движение сообразно вкладу российского и советского спорта в международное олимпийское движение и восстановление прав всех наших спортсменов. Это однозначный курс, с которого мы не сойдем", - сказал Дегтярев журналистам.

Так он ответил на вопрос, какие цели он поставит перед собой в случае назначения на пост главы ОКР.

По словам Дегтярева, Россия продолжит следовать олимпийским ценностям и готова к диалогу с МОК.

"Мы к диалогу готовы. У нас много контактов, в том числе с членами МОК, неофициальных. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками", - сказал министр.

"Мы берём курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. В юридическую плоскость переносим наши отношения", - добавил он.