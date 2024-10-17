Путин заявил, что ОКР должен сохранять автономность

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал назначение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, но подчеркнул, что ОКР должен сохранить свою автономность.

"Если, действительно, у нас министр спорта возглавит и национальный олимпийский комитет, тогда у него - у министра и президента национального олимпийского комитета в одном лице - будет больше возможностей и полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах и более плотно работать с федерациями, поэтому я и считаю возможным это предложение поддержать", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

При этом Путин подчеркнул, что "национальный олимпийский комитет должен, без всякого сомнения, сохранить автономность, независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны".

"Кроме того, президент национального олимпийского комитета должен руководствоваться, безусловно, олимпийской хартией и подчиняться в этом отношении только олимпийскому собранию", - продолжил он.

Путин пообещал поручить сотрудникам своей администрации и Минспорта проработку этого вопроса со специалистами по спортивному праву и "если есть необходимость, то закрепить эти положения в соответствующих нормативных документах".

Он также поблагодарил за работу ушедшего в отставку с поста главы ОКР Станислава Позднякова, отметив непростые испытания, выпавшие на его долю, в том числе пандемию коронавируса, перенос Олимпийских игр и ограничение участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Путин заявил, что опыт Позднякова должен быть использован в будущем на благо развития российского спорта.

О необходимости сохранения автономности для ОКР также заявил сам Дегтярев.

"Никакого объединения не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть сохранена", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР, если получит разрешение президента РФ.

"После того, как место станет вакантным, а исполком Олимпийского комитета назначен на 7 ноября, я буду готов спросить разрешения президента баллотироваться", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что в данном случае возможно совмещение его министерской должности и главы ОКР.

"Национальный олимпийский комитет - это самоуправляемая некоммерческая организация. Совмещение возможно", - сказал Дегтярев.

15 октября действующий президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о своей отставке после следующего Олимпийского собрания, которое должно провести досрочные выборы нового главы. Он объяснил это решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

По словам Позднякова, до 7 ноября он, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.