Почти в 8 млрд руб. оценили ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничных областях РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) оценил стоимость уничтоженного украинской армией имущества в РФ и новых регионах в размере почти 8 млрд рублей, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Их (дома, детсады, школы, автотранспорт - ИФ) восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей", - сказал Бастрыкин в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты "Комсомольская правда".

По его словам, в связи с причинением ВСУ ущерба населенным пунктам в новых регионах и приграничных областях РФ в Судебно-экспертном центре CКР "в текущем году выполнено более 700 комплексных строительно-технических оценочных, бухгалтерских судебных экспертиз".

"Исследовано 3,3 тысячи объектов, в их числе многоквартирные и частные дома, здания организаций, детские сады, школы, транспортные средства", - сказал Бастрыкин.