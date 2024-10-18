Минстрой изменил расчет платы за техобслуживание газового оборудования

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минстрой подготовил изменения в методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), сообщает пресс-служба ведомства.

"Минстроем России в тесном взаимодействии с профильными комитетами Государственной думы и представителями экспертного сообщества разработаны изменения в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, направленный на снижение стоимости таких услуг. Соответствующий приказ был доработан и принят с учетом предложений профильных комитетов Госдумы и согласован с ФАС", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает уменьшение повышающих коэффициентов на затраты при проведении работ по техобслуживанию ВДГО и ВКГО вне населенного пункта, где расположена специализированная организация. Кроме того, предполагается сокращение перечня затрат, учитываемых при расчете стоимости договора на проведение работ, изменение требований к составу и профессиональному разряду их исполнителя и введение ограничения прочих общехозяйственных и общепроизводственных расходов специализированных организаций.

С 1 января 2024 года состоялся переход на унифицированную систему техобслуживания газового оборудования в домах. Согласно новому закону, обслуживать внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование могут только те организации, которые являются газораспределительными и осуществляют транспортировку газа по сетям до конечного потребителя. Последним необходимо было перезаключить договор о техническом обслуживании ВКГО/ВДГО по новым формам.

Ранее Госдума обращалась к Минстрою с просьбой пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным ростом этой стоимости в некоторых регионах. В ведомстве заявляли о готовности доработать нормы.