Поиск

Минстрой изменил расчет платы за техобслуживание газового оборудования

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минстрой подготовил изменения в методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), сообщает пресс-служба ведомства.

"Минстроем России в тесном взаимодействии с профильными комитетами Государственной думы и представителями экспертного сообщества разработаны изменения в Методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, направленный на снижение стоимости таких услуг. Соответствующий приказ был доработан и принят с учетом предложений профильных комитетов Госдумы и согласован с ФАС", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает уменьшение повышающих коэффициентов на затраты при проведении работ по техобслуживанию ВДГО и ВКГО вне населенного пункта, где расположена специализированная организация. Кроме того, предполагается сокращение перечня затрат, учитываемых при расчете стоимости договора на проведение работ, изменение требований к составу и профессиональному разряду их исполнителя и введение ограничения прочих общехозяйственных и общепроизводственных расходов специализированных организаций.

С 1 января 2024 года состоялся переход на унифицированную систему техобслуживания газового оборудования в домах. Согласно новому закону, обслуживать внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование могут только те организации, которые являются газораспределительными и осуществляют транспортировку газа по сетям до конечного потребителя. Последним необходимо было перезаключить договор о техническом обслуживании ВКГО/ВДГО по новым формам.

Ранее Госдума обращалась к Минстрою с просьбой пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным ростом этой стоимости в некоторых регионах. В ведомстве заявляли о готовности доработать нормы.

Госдума Минстрой ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Наладить газоснабжение курского приграничья мешают обстрелы

В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });