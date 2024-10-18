В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Минюсте РФ разработан законопроект, которым предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности.

"Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов в 36 составах преступлений. Проект уже согласован с Минэкономразвития", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

По его словам, в законопроекте речь идет о составах, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Это позволило декриминализировать ряд преступлений в сфере экономики и перевести их в разряд административных правонарушений.

Так, например, законопроектом предлагается увеличить штраф за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) по части 1 с "от 100 до 300 тысяч рублей" до "от 500 тысяч до 1,5 млн рублей".

Почти в четыре раза планируется увеличить штраф за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Если сейчас наказание предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, то в законопроекте его планируется увеличить от 800 тыс. до 2 млн рублей. По второй части этой статьи, штраф может назначаться в сумме от 4 млн рублей.

Также существенные изменения наказания будут внесены по статье "злоупотребление при эмиссии ценных бумаг" штрафы по которой составят от 100 тыс. до 2 млн рублей.

За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, штрафы могут также увеличиться до 1,5 млн рублей.

В свою очередь, источник в Минюсте, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что размеры штрафов по данным преступлениям не пересматривались многие годы, и внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики.

"В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями", - отметил собеседник агентства.