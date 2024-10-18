Поиск

Что произошло за день: пятница, 18 октября

Путин о ядерном оружии на Украине, ужесточение санкций за экономические преступления, продолжающиеся поиски моряков на Сахалине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвал очередной провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у РФ, подчеркнул он. Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что заявления о создании такого оружия имеют определенные основания, напрашивается вывод, что Киев пытается создать "грязную бомбу".

- Президент РФ заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита. Владимир Путин констатировал, что его визит в ноябре может создать проблемы президенту Бразилии, с которым у него хорошие отношения.

- Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС, сообщили в МИД Китая. Кроме того, МИД Индии сообщил, что Нарендра Моди 22 октября отправится в Россию для участия в саммите в Казани.

- По предварительной информации, судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Сахалина из-за смещения груза. На борту находились семь моряков: спасли троих, судьба остальных неизвестна.

- В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы. Законопроект в том числе предлагает увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и ряд других преступлений.

- Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль. В свою очередь "Хезболла" назвала Синвара мучеником и подтвердила дальнейшую поддержку палестинцев.

- Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны. В хищении на сумму более 244 млн рублей подозревается, в том числе, экс-начальник "Главного управления обустройства войск".

- Взрыв произошел на военном заводе в Сербии. Причиной стало нарушение технологического процесса на линии по производству артиллерийских снарядов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Бывший предправления банка "Открытие" Ромаев заочно арестован по делу о растрате

Путин заявил, что России нужно не перемирие на неделю, а прочный мир

Президент России считает контрпродуктивным называть сроки завершения СВО

В Минфине назвали лимит в 150 млрд рублей на ФИНВ "очень консервативным"

Путин назвал очередной провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита

Иноагентами признаны врач Андрей Волна и проект Ateo

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });