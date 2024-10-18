Что произошло за день: пятница, 18 октября

Путин о ядерном оружии на Украине, ужесточение санкций за экономические преступления, продолжающиеся поиски моряков на Сахалине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвал очередной провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у РФ, подчеркнул он. Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что заявления о создании такого оружия имеют определенные основания, напрашивается вывод, что Киев пытается создать "грязную бомбу".

- Президент РФ заявил, что его приезд на G20 в Бразилию фактически сорвет работу саммита. Владимир Путин констатировал, что его визит в ноябре может создать проблемы президенту Бразилии, с которым у него хорошие отношения.

- Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС, сообщили в МИД Китая. Кроме того, МИД Индии сообщил, что Нарендра Моди 22 октября отправится в Россию для участия в саммите в Казани.

- По предварительной информации, судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Сахалина из-за смещения груза. На борту находились семь моряков: спасли троих, судьба остальных неизвестна.

- В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы. Законопроект в том числе предлагает увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и ряд других преступлений.

- Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль. В свою очередь "Хезболла" назвала Синвара мучеником и подтвердила дальнейшую поддержку палестинцев.

- Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны. В хищении на сумму более 244 млн рублей подозревается, в том числе, экс-начальник "Главного управления обустройства войск".

- Взрыв произошел на военном заводе в Сербии. Причиной стало нарушение технологического процесса на линии по производству артиллерийских снарядов.