В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Индии Нарендра Моди во вторник на будущей неделе отправится в Россию для участия в саммите группы БРИКС, который пройдет в Казани, информирует в пятницу индийский МИД.

"Моди примет участие в 16-м саммите группы БРИКС, который даст возможность оценить прогресс, достигнутый в рамках инициатив, выдвинутых БРИКС, а также наметить возможные сферы для будущего сотрудничества", - отмечается в документе.

В частности, ожидается, что премьер Индии проведет в Казани и ряд двусторонних встреч.