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Медведев считает, что Киев пытается создать "грязную бомбу"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заявления о создании Украиной ядерного оружия имеют определенную почву, напрашивается вывод, что Киев пытается создать "грязную бомбу", заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как написал он в своем телеграм-канале в пятницу, для этого у Киева "есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты".

"А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - отметил Медведев.

Дмитрий Медведев Украина
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