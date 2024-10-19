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Что произошло за день: суббота, 19 октября

Последствия взрыва газа в Кирсанове, дрон у резиденции Нетаньяху и пересмотр условий субсидирования лизинга самолетов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- До четырех выросло число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. Пожар потушен. В городе введен режим ЧС.

- Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине. Cпасатели продолжают поиски двух человек с грузового судна.

- Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб. По словам Антона Силуанова, это возможно благодаря росту поступлений.

- Дрон врезался в здание близ резиденции Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Премьера и его супруги дома в момент инцидента не было. С территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля.

- Минпромторг РФ предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

- Аэропорт Ижевска временно изменил расписание в связи с туманом. Ряд рейсов изменили время вылета и прилета, несколько бортов ушли на запасные аэродромы.

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