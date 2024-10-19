Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тела троих моряков с судна "Григорий Ловцов", перевернувшегося накануне в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Тело одного моряка найдено на берегу, еще двоих с помощью авиации обнаружил в море", - сказали в пресс-службе.

Позже в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщили, что спасатели продолжают поиски двух человек с грузового судна. "На борту судна находились 8 человек. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что еще один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали.

Ранее сообщалось, что операции по поиску моряков с грузового судна "Григорий Ловцов" в субботу приостановлена в связи с непогодой.

Спасатели МЧС России обследовали береговою полосу от 1-й Пади до порта Корсаков. Всего в поисково-спасательных мероприятиях участвуют 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и восемь единиц техники.

18 октября днем при выходе из морского порта Корсаков на юге Сахалина судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок, перевернулось из-за крена при перегрузке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Грузопассажирское судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году в Японии и приписано к порту Корсакова.