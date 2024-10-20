Обломки БПЛА упали на проезжую часть улицы на окраине Липецка, никто не пострадал

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении обломков сбитого беспилотника на проезжую часть улицы в микрорайоне на окраине Липецка.

"Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Специалисты работают над обезвреживанием оставшихся фрагментов дрона, добавил губернатор.

Ранее в ночь с субботы на воскресенье сообщалось об уничтожении беспилотников над Липецком и Липецким муниципальным округом.