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В Липецкой области потушили возгорания, возникшие при падении БПЛА

Спецслужбы продолжают обезвреживать обломки упавших беспилотников

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате уничтожения беспилотников над регионом жертв и пострадавших нет.

"По уточнённой информации, жертв и пострадавших нет. Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены", - написал глава региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

На местах обнаружения обломков дронов продолжают работать спецслужбы, они обезвреживают обломки, добавил губернатор.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось об уничтожении дронов над Липецком и Липецким муниципальным округом, а также о падении обломков на проезжую часть улицы на окраине Липецка. В регионе продолжает действовать желтый уровень воздушной опасности.

Липецкая область Игорь Артамонов
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